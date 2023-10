Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig verändert erwartet

Der DAX zeigt sich im vorbörslichen Handel wenig verändert, nachdem er am Freitag Verluste eingefahren hatte. Die geopolitische Situation macht Anlegern weiter Sorgen.

2. Börsen in Fernost mit Verlusten

Die Börsen in Fernost setzen ihre Abwärtstendenz vom Freitag auch zum Wochenstart fort. In Tokio rutscht Nikkei zeitweise um 2,20 Prozent auf 31.603,49 Punkte ab. In Shanghai verliert der Shanghai Composite daneben zwischenzeitlich 0,50 Prozent und gibt auf 3.072,64 Zähler nach. In Hongkong gibt der Hang Seng daneben zeitweise 0,88 Prozent auf 17.656,46 Indexpunkte nach.

3. Facebook-Konzern verschärft Kontrolle von Inhalten nach Hamas-Attacke

Der Facebook-Konzern Meta Platforms ergreift nach der Attacke der islamistischen Hamas auf Israel zusätzliche Maßnahmen gegen die Verbreitung illegaler und irreführender Inhalte im Netz. Zur Nachricht

4. Bieter reichen wohl Offerten für SoftwareONE ein

Um den Schweizer Informatik-Dienstleister SoftwareONE zeichnet sich Insidern zufolge ein Bieter-Wettstreit ab. Zur Nachricht

5. Daimler-Truck-Vorstandsmitglied beklagt fehlende Ladeinfrastruktur

Große Lkw-Hersteller wie Daimler-Truck sehen durch die fehlende Ladeinfrastruktur in Europa die Klimaziele gefährdet. Zur Nachricht

6. Mozilla-Chefin: KI nicht nur von Tech-Giganten wie Microsoft, Google & Co. kontrollieren lassen

Die Chefin des freien Software-Projektes Mozilla, Mitchell Baker, hat eindringlich davor gewarnt, die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz allein in die Hände weniger Tech-Giganten zu legen. Zur Nachricht

7. TAG Immobilien ernennt Hoyer und Thiel zu Co-CEOs

Der Aufsichtsrat von TAG Immobilien AG hat Claudia Hoyer und Martin Thiel zu Co-CEOs ernannt. Zur Nachricht

8. COVID-Arzneien nicht gefragt - Pfizer senkt Jahresprognose

Die weggebrochene Nachfrage nach COVID-Medikamenten bremst das Geschäft das US-Pharma-Konzerns Pfizer deutlich. Zur Nachricht

9. Ölpreise starten stabil in die Woche

Die Ölpreise sind am Montag stabil in die neue Woche gestartet. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember 90,96 US-Dollar. Das waren sieben Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur November-Lieferung stieg ebenfalls geringfügig auf 87,75 Dollar.

10. Euro startet etwas fester in die Woche

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend.