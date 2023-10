DAX vorbörslich wenig verändert -- Asiens Börsen zum Wochenstart mit Verlusten -- Bieter reichen wohl Offerten für SoftwareONE ein -- Daimler-Truck-Vorstand beklagt fehlende Ladeinfrastruktur

Damit zeichnet sich ein Start auf dem Freitagsniveau ab. Die schwachen Vorgaben aus Fernost lassen auch hierzulande vorbörslich keine Kauflaune aufkommen. Weiter sorgt die Gewaltspirale im Nahen Osten für massive Verunsicherung an den Parketts. Die angekündigte Bodenoffensive des israelischen Militärs im Gazastreifen steht offenbar kurz bevor, genaue Angaben über einen Zeitraum des Starts gibt es aber nicht. Unterdessen weiten sich die Spannungen an der libanesisch-israelischen Grenze aus, was Sorgen schürt, der Konflikt könne auf weitere Länder übergreifen.

Die europäischen Börsen gaben am Freitag nach.

Der EURO STOXX 50 bewegte sich im Tagesverlauf auf rotem Terrain und ließ die Sitzung schließlich 1,48 Prozent tiefer bei 4.136,12 Punkten hinter sich. Zuvor war er kaum verändert in den Handelstag gestartet.

Die am Donnerstag veröffentlichten US-Verbraucherpreise für September, die stärker als erwartet gestiegen waren, wirkten belastend. Sie stoppten den Trend fallender Renditen und so machte die US-Zehnjahresrendite einen Sprung 4,71 Prozent. Derweil stagnierten die Verbraucherpreise in China im September. Dies wurde als Zeichen der Konsumschwäche gewertet. Daneben lief die Berichtssaison an. In den USA wurde sie mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen von JPMorgan, Wells Fargo und Citigroup eingeleitet.

