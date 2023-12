Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX vorbörslich etwas höher

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,11 Prozent fester bei 16.777,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 aktuell 1,6 Prozent auf 32.824,75 Punkte. Stand: 7.17 Uhr MEZ.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite unterdessen leichte 0,17 Prozent auf 2.964,43 Zähler nach. Ein Minus wird derweil auch aus Hongkong gemeldet, wo es für den Hang Seng 1,64 Prozent auf 16.066,17 Punkte nach unten geht.

3. Uniper-Aktie: Aktionäre segnen Kapitalschnitt ab - Dividende ab 2024 möglich

Die Aktionäre von Uniper haben den Weg für den perspektivischen Ausstieg des Bundes geebnet. Zur Nachricht

4. NASDAQ-Wert Meta-Aktie: Meta liefert Hinweis auf EU-Start von Threads am 14. Dezember

Der Start des Kurznachrichtendienstes Threads des Facebook-Konzerns Meta in der EU scheint nur noch wenige Tage entfernt zu sein. Zur Nachricht

5. Commerzbank-Aktie: Kapitalanforderung für 2024 leicht erhöht

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die bankspezifischen Kapitalanforderungen an den Commerzbank-Konzern für 2024 geringfügig erhöht. Zur Nachricht

6. Microsoft weitet Cloud-Kapazität in Deutschland deutlich aus

Microsoft hat die Kapazität seiner Cloud-Lösung Azure Cloud in Deutschland in diesem Jahr deutlich erweitert und wird sie bis Anfang 2024 verdoppeln. Zur Nachricht

7. Bündnis demonstriert in Grünheide gegen Tesla-Ausbaupläne

Ein Protestbündnis hat am Samstag gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Werks in Grünheide demonstriert. Zur Nachricht

8. O2-Chef fordert mehr Frequenzen für besseres Handynetz

Damit die Handynetze den rasant steigenden Datenbedarf auf lange Sicht stemmen können, hat sich O2-Chef Markus Haas für eine Freigabe weiterer Frequenzbänder ausgesprochen. Zur Nachricht

9. Goldpreis: Stärkster Optimismus unter Terminspekulanten seit April 2022

Der am Freitagabend veröffentlichte Commitments-of-Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC war erneut von Kauflaune gekennzeichnet. Zur Nachricht

10. Euro stabil

Der Euro ist am Montag stabil in eine Woche mit zahlreichen Zinsentscheidungen gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0770 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0777 Dollar festgesetzt.