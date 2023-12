DAX vorbörslich etwas stärker -- Asiens Börsen uneins -- Uniper-Aktionäre segnen Kapitalschnitt ab -- Meta will Threads in EU am 14. Dezember starten -- MorphoSys, Commerzbank-Aktie im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Die gute Stimmung dürfte am Montag anhalten Der DAX legt vorbörslich leicht zu. Ein neues Allzeithoch rückt dabei in greifbare Nähe. Auch der TecDAX wird etwas fester erwartet. Die Jahresendrally des DAX dürfte sich auch am Montag fortsetzen. Allerdings warnt Analyst Christoph Geyer in seinem Wochenausblick: "Ohne Korrektur geht es nicht", wie ihn die Deutsche Presse-Agentur zitiert. "Auch der schönste und stabilste Aufwärtstrend ist nicht auf Dauer mit dieser Dynamik durchzuhalten". Es sei durchaus möglich, dass diese Woche "einen kurzen Knick" offenbare. Darüber stehen in dieser Woche die Zinsentscheide der Fed sowie der EZB auf dem Plan. Am Freitag ist außerdem der letzte große Verfallstag in diesem Jahr.





Die europäischen Börsen dürften sich freundlich präsentieren. Der EURO STOXX 50 wird minimal fester erwartet. In dieser Woche konzentrieren sich Anleger auf die Notenbanken. So stehen die letzten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank EZB in 2023 auf der Agenda. Am Freitag ist dann außerdem der letzte große Verfallstag in diesem Jahr. Leicht negative Vorgaben kommen aus Asien, wo die chinesischen Inflationsdaten stärker als erwartet zurückgingen.





Die US-Börsen notierten am letzten Handelstag der Woche fester. Der Dow Jones Index stieg kaum bewegt in die Sitzung ein. Zeitweilige Verluste konnte der US-amerikanische Leitindex jedoch abschütteln und ging 0,36 Prozent höher bei 36.247,87 Punkten ins Wochenende. Der technologielastigen NASDAQ Composite konnte seine anfängliche Einbußen vollständig aufholen und schlussendlich 0,45 Prozent auf 14.403,97 Zähler zulegen. Die Jahresendrally setzte sich am Freitag an der Wall Street fort. Tech-Aktien performen derzeit aufgrund der anhaltenden KI-Euphorie tendenziell besser als Industrie- und Konsumgütertitel. Am Freitag sorgte besonders der bereits vorbörslich veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht vom November für Schlagzeilen. Wider Erwarten sank die US-Arbeitslosenrate auf 3,7 Prozent. Experten hatten hingegen mit einem Wert von 3,9 Prozent gerechnet. Zudem wurden mit 199.000 mehr neue Stellen geschaffen als erwartet (190.000). Summa summarum zeigt sich einmal mehr: Der US-Arbeitsmarkt ist weiterhin in einer sehr guten Verfassung und bleibt trotz des hohen Leitzinsniveaus robust. Das könnte die US-Notenbank Fed dazu veranlassen, die Zinsen länger auf einem hohen Niveau zu lassen, treibt ein starker Jobmarkt doch tendenziell die Inflationsraten an. Tatsächlich erhöhten sich die US-Stundenlöhne im November im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent - Analysten hatten nur mit einem Zuwachs von 0,3 Prozent gerechnet.