Wochenstart an der Börse: 10 wichtige Fakten

Der DAX tendiert zum Wochenstart vorbörslich auf grünem Terrain.

2. Asiens Aktienmärkte mehrheitlich fester

Der japanische Leitindex Nikkei notiert gegen 6:50 MESZ 0,35 Prozent tiefer bei 23.538,19 Punkten.

In Shanghai gewinnt der Shanghai Composite dagegen 2,27 Prozent auf 3.346,26 Zähler hinzu.

In Hongkong klettert der Hang Seng derweil um 2,03 Prozent auf 24.608,71 Indexpunkte.

3. US-Konjunkturpaket: Demokraten lehnen neuen Regierungsvorschlag ab

Der Streit um ein weiteres billionenschweres Konjunkturpaket in den USA geht in die nächste Runde. Die Demokraten im Repräsentantenhaus haben einen Kompromissvorschlag der Regierung abgelehnt. Das Angebot biete keinen schlüssigen Plan, die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu bringen. Zur Nachricht

4. Stabilus spürt Erholung der Auto-Nachfrage

Der Automobil- und Industriezulieferer Stabilus hat das vergangene Geschäftsjahr besser abgeschlossen als zunächst in Aussicht gestellt. Zur Nachricht

5. Henkel-Chef schließt weitere Übernahmen nicht aus

Henkel habe eine gute Bilanz und weiteren Spiel­raum. "Wenn die Rahmen­be­din­gun­gen passen, werden wir unsere Möglich­kei­ten auch nutzen", betonte der Manager. Zur Nachricht

6. BASF: Ursache von Imidazol-Austritt in Rhein ermittelt

Nach dem Austritt eines wassergefährdenden Stoffes in den Rhein hat das Chemieunternehmen BASF die Ursache gefunden. Zur Nachricht

7. Premier Johnson: Brexit-Handelspakt ist für beide Seiten besser

Wenige Tage vor seiner selbst gesetzten Frist für eine Einigung auf einen Brexit-Handelspakt hat der britische Premier Boris Johnson mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron telefoniert. Johnson habe Macron versichert, alle Möglichkeiten auszuloten, um ein Abkommen zu erreichen, so ein Regierungssprecher am Samstag in London. Zur Nachricht

8. Twitter verschärft Regeln vor US-Präsidentenwahl

Twitter trifft zusätzliche Vorkehrungen, um einen Missbrauch des Dienstes rund um die US-Präsidentenwahl am 3. November zu vermeiden. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben nach

Die Ölpreise haben am Montag im frühen Handel etwas nachgegeben. Zuletzt kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 42,47 US-Dollar. Das waren 38 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) sank um 37 Cent auf 40,23 Dollar.

10. Euro über 1,18 US-Dollar

Der Euro hat am Montag weiter über der Marke von 1,18 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1820 Dollar und damit etwas weniger als am Freitagabend.

