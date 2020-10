Am Freitag zeigte sich der deutsche Aktienmarkt kraftlos.

Der DAX stieg zur Eröffnung marginal und bewegte sich anschließend in einer engen Spanne um die Nulllinie. Letztlich verließ er den Handel 0,07 Prozent höher bei 13.501,23 Zählern. Der TecDAX eröffnete den Tag etwas höher und konnte zum Handelsschluss satte 1,19 Prozent auf 3.173,89 Punkte zulegen.

Gute Vorgaben aus den USA hoben zum Wochenausklang hierzulande die Stimmung kaum an. Vor allem die Aussicht, dass die Demokraten die US-Präsidentschaftswahl gewinnen könnten, sorgte am Vortag in den USA für Auftrieb. Anleger erhoffen sich davon eine sich verbessernde Beziehung zwischen den USA und China. "Die Demokraten dürften außerdem auf fiskalische Anreize dringen, was an den Aktienmärkten gut ankommen dürfte", so Stratege Peter Berezin vom Analysehaus BCA Research.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken