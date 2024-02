13F-Formular

SoundHound-Aktie mit Kursfeuerwerk: NVIDIA an SoundHound, Arm & Co. beteiligt

15.02.24 22:11 Uhr

Aus dem 13F-Formular, das NVIDIA am Mittwoch bei der US-Börsenaufsicht SEC einreichte, geht hervor, dass der Chipkonzern zum Stichtag am 31. Dezember 2023 in fünf Unternehmen investiert war. Diese profitieren teils deutlich von der Meldung.

Werbung

• NVIDIA legt Beteiligungen in 13F offen

• Unter anderem Arm und SoundHound im Portfolio

• Aktien profitieren teils deutlich



NVIDIA gibt Beteiligung an SoundHound bekannt Unter NVIDIAs Beteiligungen befand sich SoundHound AI, ein Technologieunternehmen für künstliche Intelligenz, das eine Plattform für KI entwickelt hat, die Unternehmen bei der Integration von Sprachassistenten in ihre Produkte unterstützt. Am 31. Dezember 2023 hielt NVIDIA etwa 1,73 Millionen SoundHound-Aktien, die zum Stichtag rund 3,67 Millionen US-Dollar wert waren. Die Nachricht verlieh der SoundHound-Aktie kräftig Schwung: Im Donnerstagshandel notierte das Papier an der US-Techbörse NASDAQ 66,74 Prozent höher bei 3,76 US-Dollar. NVIDIA auch in Chipentwickler Arm investiert Neben SoundHound-Aktien listet NVIDIA in seinem 13F-Formular zudem eine Beteiligung an der Softbank-Tochter Arm auf. NVIDIA besaß Ende des Jahres 2023 etwa 1,96 Millionen Anteilsscheine des Chipentwicklers, die auf einen Gesamtwert von 147,34 Millionen US-Dollar kamen. Damit bildete die Arm-Beteiligung die größte Position im NVIDIA-Portfolio. Nach der gescheiterten NVIDIA-Übernahme wurde Arm 2016 von der japanischen Softbank übernommen, in dessen Besitz sich das Unternehmen weiterhin mehrheitlich befindet. Im vergangenen Jahr feierte Arm den größten Börsengang des Jahres 2023. Im neuen Jahr zündete die Arm-Aktie ein regelrechtes Kursfeuerwerk: Seit Jahresstart konnte das Papier bereits um 68,21 Prozent zulegen. Die Aktie profitiert dabei besonders von dem aktuellen KI-Hype. Zeitweise schloss die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel 5,76 Prozent höher bei 133,68 US-Dollar. Weitere Beteiligungen Neben Arm und SoundHound befanden sich zum Stichtag am 31. Dezember 2023 außerdem Aktien des Entwicklers medizinischer Bildgebung Nano-X Imaging, des Biotech-Unternehmens Recursion Pharmaceuticals und des autonomen Transportunternehmens TuSimple in NVIDIAs Besitz. Die 59.632 Nano-X-Aktien kamen auf einen Wert von 379.856 US-Dollar. Von Recursion Pharmaceuticals besaß NVIDIA zum Stichtag etwa 7,71 Millionen Aktien, die rund 75,98 Millionen US-Dollar wert waren. Die Beteiligung an TuSimple umfasste am 31. Dezember etwa 3,47 Millionen Anteilsscheine, die auf einen Wert von rund 3,04 Millionen US-Dollar kamen. Die Nano-X Imaging-Aktie schloss an der NASDAQ 49,37 Prozent höher bei 9,50 US-Dollar. Zwischenzeitlich legt die Recursion Pharmaceuticals-Aktie im NASDAQ-Handel um 13,83 Prozent auf 12,43 US-Dollar zu. Im neuen Jahr konnte das Papier bereits um mehr als 20 Prozent zulegen. Die einzige Aktie, die zunächst negativ auffiel, war die von TuSimple: Sie notierte vorbörslich schwächer, zeigt sich im US-Handel dann aber 34,29 Prozent höher bei 0,47 US-Dollar. Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Inferiorz Presents / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com