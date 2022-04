1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagmittag mit Kurseinbußen

Das Papier von 1&1 befand sich um 13:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 20,24 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 20,12 EUR. Bei 20,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.937 Stück gehandelt.

Am 26.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 27,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,65 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 19,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,44 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 17.03.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,12 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 933,50 Millionen EUR in den Büchern – ein Minus von 7,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,01 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Am 17.03.2022 dürfte die Q4 2021-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Am 23.03.2023 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2022 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

