1&1 Aktie News: 1&1 am Montagnachmittag im Aufwind

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 16,20 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 16,20 EUR. Bei 16,22 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.885 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 22,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,04 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

1&1 gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,53 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 31.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von 1&1.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,83 EUR je Aktie belaufen.

