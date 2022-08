1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 01.08.2022 09:22:00 Uhr 1,0 Prozent auf 17,10 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 17,74 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 17,04 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.890 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,86 EUR) erklomm das Papier am 26.08.2021. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 38,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 4,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 27,24 EUR an.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,58 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,59 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 975,90 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 973,72 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 16.08.2023 dürfte 1&1 die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,86 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Juli 2022: So schätzen Experten die 1&1-Aktie ein

BVB-Aktie fester: Tumor-OP bei Haller offenbar erfolgreich verlaufen

Erste Schätzungen: 1&1 zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch