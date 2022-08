1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die 1&1-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 17,00 EUR. Bei 16,94 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 16,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 11.801 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 27,86 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 38,98 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.08.2022 Kursverluste bis auf 15,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 6,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 26,86 EUR.

Am 12.05.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 975,90 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 973,72 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,22 Prozent gesteigert.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,87 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie dreht ins Plus: United Internet punktet bei Kundenverträgen - Neues Regelwerk belastet 1&1

Ausblick: 1&1 informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Juli 2022: So schätzen Experten die 1&1-Aktie ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 Drillisch