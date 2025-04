1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,3 Prozent auf 13,80 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 13,80 EUR ab. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 13,64 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 95.548 1&1-Aktien.

Am 07.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 17,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 30,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Mit Abgaben von 19,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,08 EUR.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 12.05.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. 1&1 dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

