1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag tiefer

Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 14,00 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 13,82 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,82 EUR. Bisher wurden heute 2.184 1&1-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 27,46 EUR erreichte der Titel am 16.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,02 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,33 EUR ab. Mit Abgaben von 13,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 24,21 EUR.

Am 04.08.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,59 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 976,10 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 957,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte 1&1 am 10.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von 1&1.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,99 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

