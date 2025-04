1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 14,18 EUR.

Das Papier von 1&1 legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 14,18 EUR. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 14,22 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.071 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Abschläge von 21,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,08 EUR für die 1&1-Aktie.

Am 27.03.2025 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,35 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,05 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,45 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

