1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 14,12 EUR ab.

Die 1&1-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 14,12 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 13,78 EUR. Bei 13,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 99.017 1&1-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.06.2024 bei 17,94 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die 1&1-Aktie somit 21,29 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 11,10 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Abschläge von 21,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,00 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 gewährte am 27.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent verringert.

Am 12.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von 1&1.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je Aktie aus.

