1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Einbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 13,92 EUR.

Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 13,92 EUR abwärts. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 13,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,90 EUR. Zuletzt wechselten 738 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,94 EUR) erklomm das Papier am 07.06.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 28,88 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,26 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,08 EUR aus.

Am 27.03.2025 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,09 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig standen 1,05 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.05.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,45 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in 1&1 von vor 5 Jahren eingebracht

Börse Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start leichter