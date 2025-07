1&1 Aktie News: 1&1 verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Blick auf 1&1-Kurs

Die Aktie von 1&1 zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die 1&1-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 18,60 EUR an der Tafel.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 09:02 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 18,60 EUR. Der Kurs der 1&1-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,62 EUR zu. Der Kurs der 1&1-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,52 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.871 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 26.06.2025 markierte das Papier bei 19,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 40,32 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,00 EUR für die 1&1-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.05.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,02 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,02 Mrd. EUR.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,934 EUR je Aktie.

