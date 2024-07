1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Mittag stärker

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 15,86 EUR.

Die Aktie notierte um 11:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 15,86 EUR zu. Bei 15,98 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 15,98 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.700 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.07.2023 bei 9,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 21,39 EUR.

Am 08.05.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,47 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,53 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

