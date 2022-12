1&1 Aktie News: 1&1 am Mittag mit roter Tendenz

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,8 Prozent auf 12,64 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die 1&1-Aktie bis auf 12,54 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.697 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,64 EUR erreichte der Titel am 10.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 12,33 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 22,99 EUR.

Am 04.08.2022 hat 1&1 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,63 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 971,30 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 30.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

