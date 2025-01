1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 11,28 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 11,28 EUR zu. In der Spitze gewann die 1&1-Aktie bis auf 11,56 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 11,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.691 1&1-Aktien.

Am 24.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 75,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,60 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,11 EUR je 1&1-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.11.2024. Es stand ein EPS von 0,34 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,60 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,00 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 1,63 EUR in den Büchern stehen haben wird.

