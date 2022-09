1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag stabil

Anleger zeigten sich um 09:22 Uhr bei der 1&1-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 15,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 15,99 EUR. In der Spitze fiel die 1&1-Aktie bis auf 15,67 EUR. Mit einem Wert von 15,99 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.994 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.10.2021 bei 27,58 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 42,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 2,79 Prozent sinken.

Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 26,61 EUR.

Am 04.08.2022 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 976,10 EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 957,00 EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 10.11.2022 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 1,91 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

HOCHTIEF-Aktie, Nordex-Aktie und weitere dürfen auf Aufstieg hoffen: Zahlreiche Wechsel in MDAX, SDAX und TecDAX erwartet

1&1-Aktie: Was Analysten von 1&1 erwarten

Post-Aktie höher: Deutsche Post arbeitet mit Web.de und GMX beim digitalen Briefversand zusammen

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1 AG (ex 1&1 Drillisch)

Bildquellen: 1&1 AG