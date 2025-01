1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 11,52 EUR.

Die 1&1-Aktie konnte um 15:42 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 11,52 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 11,62 EUR. Bei 11,42 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.209 Stück gehandelt.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,70 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 14.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 19,11 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,63 EUR je Aktie belaufen.

