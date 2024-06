1&1 Aktie News: 1&1 zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

So bewegt sich 1&1

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 16,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 15:38 Uhr 0,5 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 16,22 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 16,16 EUR. Bisher wurden heute 8.099 1&1-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.07.2023 bei 9,39 EUR. Mit Abgaben von 42,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,39 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte 1&1 am 08.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat 1&1 im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte 1&1 1,02 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt

Montagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX am Mittag