1&1 Aktie News: 1&1 gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 15,94 EUR.

Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 15,94 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 16,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.036 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,09 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 27.07.2023 Kursverluste bis auf 9,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 37,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten 1&1-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,050 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,47 EUR, nach 0,53 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.08.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,79 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

