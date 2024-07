1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Donnerstagvormittag ins Minus

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 15,70 EUR nach.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,70 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 15,70 EUR nach. Bei 15,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 27 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,99 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.07.2023 bei 9,90 EUR. Abschläge von 36,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für 1&1-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,050 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,39 EUR an.

Am 08.05.2024 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte 1&1 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,79 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

