1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Donnerstagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 18,64 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 18,64 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,68 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24.052 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,39 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Abschläge von 40,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,81 EUR.

1&1 ließ sich am 12.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,47 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,57 Prozent auf 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

