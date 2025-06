1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich am Mittwochvormittag

Kurs der 1&1

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 18,42 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die 1&1-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 18,42 EUR. Den Tageshöchststand markierte die 1&1-Aktie bei 18,44 EUR. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,40 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 444 1&1-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,90 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 2,61 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 39,74 Prozent wieder erreichen.

1&1-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 18,81 EUR für die 1&1-Aktie.

1&1 gewährte am 12.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,47 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1,02 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,02 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von 1&1.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,948 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 1&1 von vor einem Jahr eingebracht

United Internet-Aktie auf Hoch seit Mai 2024 - Citi hebt Kursziel an

TecDAX-Papier 1&1-Aktie: So viel hätten Anleger an einem 1&1-Investment von vor 10 Jahren verloren