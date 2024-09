1&1 Aktie News: 1&1 zieht am Mittag an

Kurs der 1&1

Die Aktie von 1&1 gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 13,68 EUR nach oben.

Das Papier von 1&1 legte um 11:35 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 13,68 EUR. Bei 13,74 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,64 EUR. Zuletzt wechselten 5.425 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 19,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,59 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 12,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,04 EUR.

Am 08.08.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,49 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 991,54 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2024 aus.

