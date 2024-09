1&1 Aktie News: 1&1 legt am Nachmittag zu

1&1 im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Um 15:50 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 13,56 EUR. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 13,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,64 EUR. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.468 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Gewinne von 45,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,65 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,04 EUR angegeben.

Am 08.08.2024 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 991,54 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 972,06 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte 1&1 am 12.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus

Mittwochshandel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX mittags in Rot