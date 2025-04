1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag nahezu unverändert

1&1 im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von 1&1. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 15,68 EUR.

Werte in diesem Artikel

Bei der 1&1-Aktie ließ sich um 15:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 15,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 15,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 15,60 EUR. Bei 15,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 13.808 Aktien.

Am 07.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 17,94 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 14,41 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 41,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,058 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 18,79 EUR.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,09 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,35 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im abgelaufenen Quartal hat 1&1 1,05 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,06 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 12.05.2025 erwartet. Am 13.05.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,30 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1&1-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr gekostet

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung