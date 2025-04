1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit Verlusten

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 15,66 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 15,66 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 15,66 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 15,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 525 Stück.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 41,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,058 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,79 EUR aus.

Am 27.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,30 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

TecDAX-Titel 1&1-Aktie: So viel Verlust hätte ein 1&1-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: So viel hätte eine Investition in 1&1 von vor einem Jahr gekostet

Vodafone-Aktie verliert: Kartellamt verhängt Abmahnung