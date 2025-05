1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag billiger

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 18,24 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von 1&1 nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:01 Uhr 0,1 Prozent auf 18,24 EUR. Die 1&1-Aktie sank bis auf 18,24 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 18,26 EUR. Zuletzt wechselten 49 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 3,62 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 64,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 19,00 EUR angegeben.

1&1 veröffentlichte am 12.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,27 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,47 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,948 EUR je 1&1-Aktie.

