1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 18,24 EUR.

Das Papier von 1&1 befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 18,24 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 18,22 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,26 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 28.725 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR an. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 3,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 64,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,00 EUR an.

Am 12.05.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,27 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,47 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 1,02 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,948 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

