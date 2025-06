1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,60 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:39 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 18,60 EUR. Das Tagestief markierte die 1&1-Aktie bei 18,52 EUR. Bei 18,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.710 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 1,61 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,10 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 40,32 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,81 EUR an.

Am 12.05.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,27 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,47 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,02 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 07.08.2025 gerechnet. Am 30.07.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,948 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

