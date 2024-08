1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 13,32 EUR abwärts.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 13,32 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 13,10 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,10 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 28.387 Aktien.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 48,50 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 10,06 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,04 EUR angegeben.

1&1 gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 991,54 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 1&1 einen Umsatz von 972,06 Mio. EUR eingefahren.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Am 18.11.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

