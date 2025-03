1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Vormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 14,50 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 14,50 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 14,50 EUR ab. Bei 14,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 116 Aktien.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 23,72 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 23,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,17 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,34 EUR gegenüber 0,41 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,04 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 26.03.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je 1&1-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,63 EUR fest.

