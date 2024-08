1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 13,46 EUR nach oben.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 13,46 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die 1&1-Aktie bisher bei 13,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 7.848 Stück.

Am 24.01.2024 erreichte der Anteilsschein mit 19,78 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 11,00 Prozent wieder erreichen.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,04 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991,54 Mio. EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.11.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,71 EUR je Aktie belaufen.

