1&1 Aktie News: 1&1 am Freitagvormittag mit Einbußen

Die 1&1-Aktie notierte um 09:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 12,77 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 12,61 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 12,72 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 2.350 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,46 EUR) erklomm das Papier am 16.11.2021. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 53,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 12,61 EUR am 21.10.2022. Mit Abgaben von 1,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 25,32 EUR.

Am 04.08.2022 lud 1&1 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. 1&1 hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 957,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2022 terminiert. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte 1&1 die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

