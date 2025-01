1&1 Aktie News: 1&1 am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 11,44 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die 1&1-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 11,44 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 11,46 EUR. Im Tief verlor die 1&1-Aktie bis auf 11,44 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 620 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.01.2024 bei 19,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 72,90 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,10 EUR am 15.01.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 2,97 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 19,11 EUR.

Am 12.11.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,41 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte 1&1 am 27.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

