1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Zuletzt fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR ab.

Um 09:05 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 13,46 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 13,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,56 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.640 1&1-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,95 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 11,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 21,04 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 991,54 Mio. EUR – ein Plus von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 972,06 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 12.11.2024 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2024 1,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

