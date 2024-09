1&1 Aktie News: 1&1 steigt am Montagnachmittag

Blick auf 1&1-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Zuletzt wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 13,64 EUR nach oben.

Um 15:50 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 13,64 EUR zu. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,64 EUR an. Bei 13,54 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3.111 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 24.01.2024 markierte das Papier bei 19,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 45,01 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 11,98 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 12,17 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,83 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 991,54 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 972,06 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 12.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. 1&1 dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,69 EUR je 1&1-Aktie.

