1&1 Aktie News: 1&1 präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie von 1&1 zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 14,82 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von 1&1 zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 14,82 EUR. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 14,82 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.962 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,05 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 33,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,17 EUR.

Am 12.11.2024 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,35 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 1,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,06 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.03.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 26.03.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 1,63 EUR je Aktie aus.

