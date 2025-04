1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit Verlusten

1&1 im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 15,70 EUR ab.

Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 15,70 EUR. Die 1&1-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 15,64 EUR ab. Bei 15,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 384 1&1-Aktien gehandelt.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 17,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 14,27 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 29,30 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,058 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,79 EUR.

Am 27.03.2025 äußerte sich 1&1 zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,09 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als 1&1 mit 0,35 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte 1&1 am 12.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,30 EUR je Aktie belaufen.

