1&1 Aktie News: 1&1 gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,21 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 16,14 EUR nach. Mit einem Wert von 16,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der 1&1-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.918 Stück gehandelt.

Am 26.08.2021 markierte das Papier bei 27,86 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 41,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,94 EUR am 04.08.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 1,69 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 26,61 EUR.

1&1 gewährte am 12.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,58 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 1&1 noch ein Gewinn pro Aktie von 0,59 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat 1&1 in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 975,90 EUR im Vergleich zu 957,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 10.11.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 14.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 1,88 EUR im Jahr 2022 aus.

