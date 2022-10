1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag gesucht

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 09:22 Uhr 1,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die 1&1-Aktie sogar auf 12,70 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.631 1&1-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,46 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.10.2022 bei 12,37 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 2,67 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,32 EUR.

Am 04.08.2022 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,55 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 1&1 0,59 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 957,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 976,10 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 10.11.2022 dürfte 1&1 Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,97 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

Redaktion finanzen.net

