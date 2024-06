1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der 1&1-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 15,80 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:00 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 15,80 EUR. Die Abwärtsbewegung der 1&1-Aktie ging bis auf 15,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,80 EUR. Der Tagesumsatz der 1&1-Aktie belief sich zuletzt auf 694 Aktien.

Am 24.01.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 25,19 Prozent Plus fehlen der 1&1-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 9,39 EUR fiel das Papier am 11.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die 1&1-Aktie derzeit noch 40,57 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der 1&1-Aktie wird bei 21,39 EUR angegeben.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 1&1 im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,02 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte 1&1 am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,83 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

