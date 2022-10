1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:22 Uhr sprang die 1&1-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 12,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 12,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 12,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.739 1&1-Aktien.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 27,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 54,12 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.10.2022 (12,33 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 2,19 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 25,32 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 04.08.2022 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,59 EUR je Aktie generiert. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 976,10 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 957,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 14.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2022 1,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Bildquellen: 1&1 AG