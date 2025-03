1&1 Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von 1&1

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von 1&1. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 14,18 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,2 Prozent auf 14,18 EUR. Die 1&1-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,80 EUR nach. Bei 14,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 804.017 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 26,52 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 21,72 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 19,17 EUR je 1&1-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,00 Mrd. EUR – eine Minderung von 5,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,06 Mrd. EUR eingefahren.

Die 1&1-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,59 EUR je Aktie in den 1&1-Büchern.

