1&1 Aktie News: Anleger schicken 1&1 am Mittwochvormittag ins Minus

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 16,00 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 16,00 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 15,92 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 15,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 196 1&1-Aktien den Besitzer.

Bei 19,78 EUR markierte der Titel am 24.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die 1&1-Aktie mit einem Kursplus von 23,63 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,39 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass 1&1-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,050 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete 1&1 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,39 EUR je 1&1-Aktie aus.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte 1&1 einen Gewinn von 0,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 1,02 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,02 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 08.08.2024 gerechnet. Am 31.07.2025 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten taxieren den 1&1-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,83 EUR je Aktie.

