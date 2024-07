1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag fester

1&1 im Fokus

Die Aktie von 1&1 gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die 1&1-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 15,58 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:00 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 15,58 EUR. In der Spitze legte die 1&1-Aktie bis auf 15,58 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 15,58 EUR. Bisher wurden via XETRA 76 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 19,78 EUR erreichte der Titel am 24.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 26,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,00 EUR am 28.07.2023. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der 1&1-Aktie 35,82 Prozent sinken.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Analysten bewerten die 1&1-Aktie im Durchschnitt mit 21,39 EUR.

1&1 ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,02 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,02 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,79 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich leichter

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zeigt sich mittags leichter